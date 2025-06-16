خروج أجانب واستيراد.. 2 مليار دولار تعاملات "الإنتربنك" في 3 أيام

كتبت- منال المصري:

ارتفعت حصيلة الطلب على الدولار بالإنتربنك- بيع وشراء الدولار بين بنوك مصر- إلى نحو 1.94 مليار دولار في أول 3 أيام بسبب خروج جزئي للأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية تحت مخاوف تبعات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على المنطقة.

وبحسب مصرفيين تحدث إليهم مصراوي، إن الطلب على الدولار بالإنتربنك تضاعف أكثر من مرة خلال آخر 3 أيام عمل حيث وصل الخميس إلى 640 مليون دولار، والأحد وصل للذروة إلى 800 مليون دولار قبل أن يتراجع اليوم نحو 470 مليون دولار.

وتبلغ التعاملات العادية بالإنتربنك نحو 150 و250 مليون دولار يوميا وأكثر من ذلك يؤدي إلى زيادة مرونة سعر الصرف.

وتراجع الطلب على الإنتربنك اليوم يرجع إلى هدوء حركة خروج الأجانب من السوق المصرية ودخول بعض التدفقات وهو ما ساهم في تراجع الضغط على الجنيه.

وتراجع متوسط سعر الدولار بنحو 35 قرشا خلال تعاملات اليوم بين بنوك مصر إلى 50.32 جنيه مقابل 50.67 جنيه لكل دولار أمس الأحد، وفق بيانات البنك المركزي.

وأرجع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، تراجع سعر الدولار إلى هدوء حركة خروج المستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية وسط بعض المعروض من الدولار.

وأوضحوا أن ضغط خروج الأجانب يومي الخميس والأحد تحت مخاوف تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وبعد هدوء الخروج عاد للانخفاض مجددا.