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سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع 30-5-2025

11:47 ص الجمعة 30 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 8 قروش و16 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.71 جنيه للشراء، و49.81 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

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