سعر الريال السعودي للشراء يتراجع في 3 بنوك اليوم
10:25 ص الخميس 29 مايو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي للشراء مقابل الجنيه في 3 بنوك، بينما استقر في بنكي ، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.29 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و13.29 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.21 جنيه للشراء ، و 13.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و 13.29 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.29 جنيه للبيع.
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