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سعر الريال السعودي للشراء يتراجع في 3 بنوك اليوم

10:25 ص الخميس 29 مايو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي للشراء مقابل الجنيه في 3 بنوك، بينما استقر في بنكي ، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.29 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و13.29 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.21 جنيه للشراء ، و 13.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و 13.29 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.29 جنيه للبيع.

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