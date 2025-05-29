كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي للشراء مقابل الجنيه في 3 بنوك، بينما استقر في بنكي ، خلال تعاملات اليوم الخميس 29-5-2025، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.29 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.21 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و13.29 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.21 جنيه للشراء ، و 13.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.24 جنيه للشراء، و 13.29 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 13.29 جنيه للبيع.