البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون جديد مع جامعة الأزهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون جديد مع جامعة الأزهر بهدف ميكنة مدفوعات المصروفات الدراسية والتثقيف المالي للطلبة من خلال إتاحة باقة شاملة من المزايا الحصرية والخدمات المصممة خصيصا لتلائم احتياجات طلبة الجامعات.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن ذلك يأتي استكمالا للتعاون السابق والذي أسفر عنه إطلاق بطاقة ميزة مسبقة الدفع الموحدة كبديل عن الكارنيه الجامعي لطلبة جامعة الأزهر، وهو ما يأتي توافقا مع استراتيجية البنك بشأن التوسع في تطبيق منظومة الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.

وقال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون الجديد مع جامعة الأزهر يأتي استمرارا للشراكة المثمرة بينهما، حيث تضم جامعة الأزهر أكثر من 100 كلية منتشرة في أنحاء مصر بإجمالي عدد طلاب يتجاوز 400 ألف طالب، منها حوالي 25 ألف طالب وافد من جنسيات أجنبية.

تلك الشراكة ضمن إستراتيجية البنك نحو دعم التحول الرقمي والشمول المالي، وذلك من خلال تزويد الطلبة من الشباب وطلاب الجامعات بأحدث ما وصلت إليه المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة المصممة لتلك الشريحة من طلبة الجامعات، بهدف توفير تجربة مصرفية راقية وأكثر سهولة والتي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لكافة شرائح العملاء.

وقال الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر إن هذا التعاون يتيح المزيد من الخدمات المصرفية لطلبة الجامعة وزيادة وعيهم باستخدام أحدث وسائل الدفع الالكترونية والخدمات المصرفية، مشيدا بالتعاون السابق عن إصدار البطاقات والتي دعمت بشكل كبير توجه الجامعة والدولة نحو نظرا لقيام الطلبة باستخدام هذه البطاقات في سداد كافة المدفوعات الجامعية وغيرها داخل الحرم الجامعي كبديل عن السداد النقدي.

وقالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن ميكنة المدفوعات تساهم بشكل كبير في نشر الثقافة المصرفية بين الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات ومن بينهم طلبة الجامعات وجذب شرائح جديدة للقطاع المصرفي.

وقالت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، إنه حرصا على توطيد العلاقات مع إدارة الجامعة والتوسع في تقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية فقد تم على مدار الفترة الماضية التنسيق بين القطاعات المختصة بالبنك الأهلي المصري وإدارة الجامعة للتوسع في أوجه التعاون المشترك والتي تضمنت التعاقد على التحصيل الإلكتروني بالعملة المحلية وبصفة خاصة سداد الرسوم الدراسية وتوفير فرص تدريب صيفي للطلبة ، خدمات استثمارية للجامعة، وندوات تثقيفية للطلبة وتقديم خدمات غير مالية ضمن مبادرة رواد النيل والتوسع في إصدار وتنشيط الكارت الموحد وتقديم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية لطلبة الجامعة بالكامل.