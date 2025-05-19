سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025، بقيمة تتراوح بين 4 و 10 قروش، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.