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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 3 بنوك

11:04 ص الإثنين 12 مايو 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في بنكي ، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.50 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.50 جنيه للبيع.

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