انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 3 بنوك
11:04 ص الإثنين 12 مايو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في بنكي ، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
بنك الأهلي المصري: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.50 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.50 جنيه للبيع.
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