البنك الأهلي ينفي “شائعة” إلغاء رسوم "إنستاباي" لتحويل الأموال

كتبت- منال المصري:

نفى البنك الأهلي المصري ما تم تداوله مؤخرًا عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن إلغاء رسوم خدمة *InstaPay* لتحويلات الأموال اللحظية.

وأكد البنك في بيان له اليوم أن أي معلومات تتعلق بخدماته أو رسومه تصدر فقط عن القنوات الرسمية للبنك.

كان البنك المركزي قرر فرض رسوما على خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية بداية من شهر أبريل الجاري لأول مرة منذ إطلاق الخدمة قبل 3 سنوات.

وفرض المركزي رسوما 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا وبحد أقصى 20 جنيها.

كما فرض رسوما 50 قرشا للاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب بنكي مع إتاحة أول 20 طلبا مجانا كل شهر.