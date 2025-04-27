"50 عاماً بنشتغل عشانك في صمت".. البنك التجاري الدولي يؤكد التزامه في أكبر حملة إعلانية بتقديم أفضل الخدمات المصرفية

أطلق البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم إعلاناً مميزاً بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، تحت شعار "50 عاماً بنشتغل عشانك في صمت".

وقد لاقى الإعلان إشادة كبيرة لما يعكسه من مسيرة حافلة بالإنجازات والالتزام بالتميز والعمل الجاد بعيداً عن الأضواء.

ويؤكد البنك من خلال هذا الإعلان التزامه بمواصلة تقديم أفضل الخدمات المصرفية بابتكار وجودة عالية، محافظاً على مكانته الرائدة في مصر والمنطقة.

وغلب على إعلان البنك، حالة الإصرار والكفاح حتى وصل اليوم للاحتفال باليوبيل الذهبي 50 عاما ليكون أكبر بنك بالسوق المصرفي المصري ومن أشهر الأسماء والعلامات التجارية بالمنطقة وسط مسيرة نجاح تميزت بقواعد لعبة النجاح تقوم على التفكير والهدوء والعمل بصمت دون ضجيج.



وسيطر على الإعلان روح الشباب انطلاقا بإيمانه واستهدافه لهذه الشريحة الهامة التي ستتولى قيادة البنك في الفترة المقبلة.

وتناول الإعلان، الذي جاء بالصوت الدافئ لـ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بعض الصور لأعمال البناء والتعمير ليعكس دوره في مساهماته في تمويل المشروعات التنموية والقطاع الخاص.



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