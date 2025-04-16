تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 83.2% في يناير إلى 2.9 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 83.2% خلال شهر يناير 2025 إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.

وبحسب بيان البنك المركزي اليوم فإن التحويلات شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/يناير 2024/2025) ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار (مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

وللشهر الحادي عشـر على التوالي استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس.

في مارس الماضي قررت مصر تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي.