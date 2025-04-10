مع يوم الصحة العالمي.. جناح عمليات بنك التعمير والإسكان يشهد إجراء أول عملية جراحية بمستشفى بهية

كتبت- منال المصري:

شهد جناح عمليات بنك التعمير والإسكان إجراء أول عملية جراحية لمحاربات سرطان الثدي بمستشفى بهية - فرع الشيخ زايد، اليوم الإثنين الماضي تزامناً مع يوم الصحة العالمي، وذلك في إطار حرص بنك التعمير والإسكان على أن يكون عضو مسؤول وفعال في المجتمع، وسعيه جاهدًا لتعزيز ودعم قطاع الرعاية الصحية لخلق تأثير إيجابي ومستدام لخدمة أكبر عدد من المستفيدين.

قد تم افتتاح الجناح والذي يتضمن غرفتي عمليات متكاملتين باسم بنك التعمير والإسكان في مايو 2024، ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة بهية، بهدف إجراء العمليات الجراحية لمحاربات سرطان الثدي داخل مستشفى بهية دون الحاجة إلى إجرائها بمستشفيات خارجية، مما يسهم بشكل مباشر وفعال في تسهيل وتيسير عملية العلاج لأكثر من 3500 حالة سنوياً، مع تقديم خدمة طبية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وفي لافتة إنسانية تجسد اهتمام البنك بدعم محاربات السرطان، قام ممثلو البنك بزيارة أولى الحالات التي أُجريت لها أول عملية جراحية داخل الجناح، وذلك تأكيداً على التزام البنك العميق بدوره المجتمعي والإنساني وحرصه على تقديم الدعم المعنوي للمحاربات، متمنين لهن الشفاء العاجل والتام.

يأتي هذا التعاون في إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية دعم قطاع الرعاية الصحية، والذي يقع على رأس أولوياته أثناء تنفيذ استراتيجيته لأنشطة المسؤولية المجتمعية، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة في جميع النواحي والمجالات، مع حرص البنك على مواصلة تنفيذ وتطبيق خطته الداعمة للمرأة باعتبارها محور رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، نظراً لدورها الحيويوالفعال في بناء المجتمع وتقدمه، وحرص البنك الدائم على دعم وتمكين المرأة تماشياً مع رؤية مصر 2030.