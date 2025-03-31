غدا.. بدء فرض رسوم على إنستاباي لتحويل الأموال لأول مرة

كتبت- منال المصري:

تبدأ الشبكة القومية للتحويلات اللحظية تفعيل فرض رسوما على خدمة إنستاباي لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول من غد لأول مرة منذ تدشين الخدمة قبل 3 سنوات.

ويأتي هذا بعد أن أقر البنك المركزي رسوما على خدمة إنستاباي بواقع 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها.

كما قرر المركزي تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر نصف جنيه "50 قرشا"، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم جوال.في 23 مارس 2022.

أعلن المركزي الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay الذي يعد أول تطبيق مرخص من المركزي المصري لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي على مدار 24 ساعة وأيام الأسبوع لتكون بديلا للمدفوعات النقدية.