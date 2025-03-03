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موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

01:42 م الإثنين 03 مارس 2025

صرف مرتبات

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كتبت- منال المصري:

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالدولة وكذلك أيام صرف المتأخرات في مارس.

وسيتم صرف رواتب شهر مارس الحالي من يوم 23 بالشهر الجاري، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، وفق ما أعلنت عنه في وقت سابق.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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صرف مرتبات موعد صرف مرتبات مارس وزارة المالية
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