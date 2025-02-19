لماذا حقق البنك التجاري الدولي أداء مالي قوي خلال 2024؟ هشام عز العرب يجيب

كتبت- منال المصري:

تناول هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عوامل تحقيق البنك أداء مالي قوي على مستوى الربحية ونمو محفظة القروض خلال 2024، خلال مقابلة مع "العربية بيزنس" اليوم.

وارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، 86.2% خلال 2024 إلى نحو 55.26 مليار جنيه مقابل نحو 29.67 مليار جنيه قبل عام.

وأوضح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، إن سعر الصرف كان له تأثير على زيادة نمو محفظة القروض قرب 50% خلال 2024 لكن بعد تحييد أثر تحرير سعر الصرف سيكون مستوى النمو 27% وهو لا يزال نمو قوي.

وأكد أن محفظة القروض ليست ثابتة فهي متحركة نظرا لوجود سدادات من العملاء ويتم العمل على زيادتها، وفي حال عدم قيام أي بنك بزيادة معدل الإقراض ستتراجع بنحو 10% و20% بفعل السدادات.

وبحسب البيانات المالية للبنك، فإن رصيد محفظة قروض العملاء زاد 46.1% خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 343.54 مليار جنيه مقابل نحو 234.98 مليار جنيه قبل عام.

ونما رصيد محفظة ودائع العملاء 43.6% خلال 2024 إلى نحو 972.59 مليار جنيه مقابل نحو 677.24 مليار جنيه قبل عام.

وأَضاف عز العرب أن غالبية محفظة الإقراض لدى البنك بالجنيه المصري، وأن نسبة السيولة بالدولار لدى البنك عالية جداً، وذلك بسبب التحفظ في تمويل الشركات بالدولار، مضيفا: “البنك يفضل الاحتفاظ بسيولة عالية بالدولار أضعاف المطلوبة من الرقيب- أي البنك المركزي- تحسباً لأي ظروف غير متوقعة".

وأشار إلى نسبة القروض للودائع بالدولار منخفضة على عكس ارتفاع نسبة التشغيل بالجنيه المصري التي تتخطى 50% بنهاية 2024.

وبحسب عز العرب فإن البنك يعتزم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2024 بقيمة 2.5 جنيها للسهم، بهدف تحقيق التوازن بين توزيعات الأرباح والحفاظ على نسبة كفاية رأس المال.

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