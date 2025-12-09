إعلان

رويترز: توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 13.1% في نوفمبر

كتب : مصراوي

12:40 م 09/12/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

رجح استطلاع أجرته رويترز استمرار ارتفاع التضخم في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر إلى 13.1% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار التبغ والكحول والنقل.

ويمثل ذلك التوقع متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم.

كان معدل التضخم في مدن مصر تسارع إلى 12.5% في أكتوبر من 11.7% في سبتمبر لأول مرة منذ 4 أشهر.

التضخم الأساسي

وقدم أربعة محللين أيضا توقعات للتضخم الأساسي- الذي يعده البنك المركزي المصري- والذي يستبعد السلع المعرضة للتقلبات مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود.

وتوقعوا أن يرتفع إلى 12.4% في المتوسط من 12.1% في أكتوبر، وجُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 1 إلى 8 من ديسمبر.

كان جولدمان ساكس، توقع أن يسجل التضخم 12.5%، متوقعا أن يشهد ارتفاعا مطردا في الكحول والتبغ يليهما مباشرة النقل (وكلاهما بسبب رفع الأسعار المدارة)، ويقابلهم معدلات تضخم أقل في المواد الغذائية لعوامل موسمية.

