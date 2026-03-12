إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:14 م 12/03/2026

سعر اليورو

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.44 جنيه للشراء، بزيادة 46 قرشًا، و60.78 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.

بنك مصر: 60.44 جنيه للشراء، بزيادة 41 قرشًا، و60.78 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.28 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و60.61 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.31 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و60.65 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.4 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و60.75 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.

