فيديو مثير | شاب يضرب سيدة في الشارع.. الداخلية تتدخل

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد وضبط الظاهرين في المقطع، وهما جزار وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهة الزوج أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، نتيجة خلافات زوجية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

