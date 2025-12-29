إعلان

قرار جديد من النيابة بشأن مصرع المستشارة سهام صبري في حادث

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:25 م 29/12/2025

سهام صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرحت النيابة العامة بمحافظة قنا بدفن جثمان المستشارة سهام صبري الأنصاري، التي لقيت مصرعها إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، أثناء عودتها مع آخرين بعد انتهاء أعمال فرز إحدى اللجان الانتخابية بالقرية.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز.

وتبين مصرع المستشارة سهام صبري الأنصاري وإصابة عدد من الموظفين. أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، أثناء عودتهم من أعمال فرز اللجنة الانتخابية بقرية المحروسة.

ونقل الجثمان إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت بعد معاينة الجثمان التصريح بالدفن، فيما نُقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سهام صبري قنا قرية المحروسة انقلاب سيارة ملاكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير من 7 أكواد تظهر على شاشة عداد الكهرباء.. وطرق حل المشكلة
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد