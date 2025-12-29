قرار جديد من النيابة بشأن مصرع المستشارة سهام صبري في حادث

صرحت النيابة العامة بمحافظة قنا بدفن جثمان المستشارة سهام صبري الأنصاري، التي لقيت مصرعها إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، أثناء عودتها مع آخرين بعد انتهاء أعمال فرز إحدى اللجان الانتخابية بالقرية.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز.

وتبين مصرع المستشارة سهام صبري الأنصاري وإصابة عدد من الموظفين. أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، أثناء عودتهم من أعمال فرز اللجنة الانتخابية بقرية المحروسة.

ونقل الجثمان إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت بعد معاينة الجثمان التصريح بالدفن، فيما نُقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.