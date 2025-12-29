

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت إدارة قناطر إسنا الجديدة بمحافظة الأقصر وقف مرور شاحنات النقل الثقيل على كوبري قناطر إسنا الجديد، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 29/12/2025، وذلك تنفيذًا لأعمال الصيانة الجارية على الكوبري.

ويأتي هذا القرار بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، في إطار الحرص على سلامة المواطنين، وتأمين الحركة المرورية، وضمان الانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت وبأعلى مستوى من الكفاءة.

وفي هذا السياق، قام مجلس مدينة إسنا برئاسة الدكتور علي سيد الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، بتنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية لتأمين حركة السير، حيث جرى تركيب لوحات إرشادية على الطريق السريع الغربي والطريق السريع الشرقي الخاصة بسير شاحنات النقل الثقيل، إلى جانب وضع لوحات تحذيرية وإرشادية عند مدخل الطريق الصحراوي، وقرية الكلابية، ومدخل إسنا العربي، ومدخل إسنا الشرقي، وذلك لتوجيه السائقين إلى المسارات البديلة ومنع مرور النقل الثقيل على الكوبري طوال فترة الصيانة.

وأكدت الجهات المعنية أن القرار مطبق بالفعل حاليًا، مع مناشدة جميع قائدي المركبات الثقيلة الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم محاولة العبور من على الكوبري خلال فترة الصيانة، لما لذلك من أهمية كبيرة في سرعة إنجاز الأعمال وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها دون تأخير.