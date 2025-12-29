الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

ضربت نوة عيد الميلاد كافة أحياء الإسكندرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية؛ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تزامنًا مع النوة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ 150 سيارة ومعدة على مستوي المحافظة لكسح المياه طبقًا لكثافات الأمطار، فيما تعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.

لماذا سميت نوة عيد الميلاد

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة عيد الميلاد":

- تشتق نوة "عيد الميلاد" اسمها من حلولها خلال احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح.

- تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 28 ديسمبر.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح غربية وأمطار غزيرة جدا.

- تستمر نوة عيد الميلاد غالبًا نحو يومين فقط.

- يرتفع موج البحر يرتفع خلالها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

- يعقبها نوة"رأس السنة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام.

يشار إلى أن عروس المتوسط تتعرض لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.