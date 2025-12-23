إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:24 ص 23/12/2025

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

