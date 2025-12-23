تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك مصر: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك القاهرة: 12.59 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.