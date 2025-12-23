استقبل وزير العمل محمد جبران، وفدًا من إدارة شركة بناء الطاقة الصينية باور تشاينا العاملة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وحرص الوزارة على تصحيح الأوضاع القانونية داخل مواقع العمل.

وخلال اللقاء، تقدّم وفد الشركة بطلب لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديها، تنفيذًا لأحكام القانون، وذلك عقب قيام الجهات المختصة بالوزارة بتحرير محاضر مخالفة لعدم الالتزام بتراخيص عمل الأجانب، حيث أبدت الشركة استجابة سريعة وجادة، تعكس وعيها الكامل بأهمية الالتزام بالتشريعات الوطنية المنظمة لسوق العمل.

وأشاد وزير العمل بهذه الاستجابة الإيجابية من جانب إدارة الشركة، مؤكدًا أن التزام أصحاب الأعمال والشركات بأحكام القانون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل، ويحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق العمال وضمان مصالح المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الثقة في سوق العمل المصري.

وأكد الوزير أن الدولة، ممثلة في وزارة العمل، تتعامل بمنهج داعم للشركات الجادة، وتمنح الأولوية لتوفيق الأوضاع وتصحيح المخالفات، انطلاقًا من حرصها على استقرار علاقات العمل واستمرار العملية الإنتاجية، مشددًا في الوقت ذاته على أن تطبيق القانون يتم بكل حزم وعدالة على الجميع دون استثناء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة وزارة العمل القائمة على الحوار والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع الالتزام الطوعي بالقانون، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق جميع أطراف منظومة العمل.

