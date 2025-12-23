كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.74 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و55.98 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

بنك مصر: 55.74 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و55.97 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.74 جنيه للشراء، و55.97 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 55.74 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و55.97 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.74 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و55.98 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.