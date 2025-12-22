14.5% انخفاضا في أرباح بنك "إتش إس بي سي مصر" بالربع الثالث من 2025

انخفض صافي أرباح "بنك إتش إس بي سي مصر" بنسبة 14.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي (يوليو إلى سبتمبر 2025) إلى نحو 4.83 مليار جنيه.

بحسب القوائم المالية المنشورة على موقع البنك، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 7.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 8.48 مليار جنيه.

فيما انخفض صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 14% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 684.5 مليون جنيه.

حققت بعض البنوك تراجعا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي تحت ضغط تأثير فروق سعر العملة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض الكبرى بعد بدء المركزي بخفض سعر الفائدة.

وأوضحت بيانات البنك أن رصيد محفظة قروض وتسهيلات العملاء بالبنك ارتفع بنحو 4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 54 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 52.44 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

فيما ارتفع رصيد محفظة ودائع العملاء بنحو 8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 227.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 211.14 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

في أكتوبر الماضي أعلنت مجموعة بنك HSBC أنها تدرس التخارج من تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدتها في مصر مع الإبقاء على تمويل المؤسسات المالية والشركات دون تغيير.