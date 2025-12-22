«كاف» يعلن تعيين حكم مصري في مباراة نيجيريا وتنزانيا بأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نيجيريا وتنزانيا، المقرر إقامتها غدًا على ملعب المركب الرياضي بمدينة فاس، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وأسند «كاف» إدارة اللقاء إلى الحكم الموريتاني دحان بيدا حكمًا للساحة، ويعاونه على الخطوط الحكمان الأنجوليان جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وفانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز لوبيز، بينما يتولى الإيفواري كليمنت فرانكلين مهمة الحكم الرابع.

وفيما يخص تقنية الفيديو، قرر الاتحاد الإفريقي تعيين الحكم المصري حسام عزب حجاج حكمًا لتقنية VAR، ويعاونه الليبي أحمد عبد الرازق الشلماني كمساعد لحكم الفيديو.

وتأتي هذه المباراة ضمن مواجهات دور المجموعات، في إطار سعي المنتخبين لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة القارية.