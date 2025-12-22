هل هناك غرامة على ركوب السيدات عربات الرجال في المترو؟

ظهرت خلال الساعات الماضية، وعلى خلفية الفيديو المعروف إعلاميًا بعنوان "مسن المترو"، تساؤلات حول حقيقة وجود غرامة على السيدات في حالة ركوب عربات الرجال داخل المترو.

وقال مصدر بمترو الأنفاق، إن هذا الأمر غير صحيح، فلا توجد عربات داخل المترو مخصصة فقط للرجال وهو ما يعني أنها ليست حكرًا على الرجال لركوبها فقط دون النساء.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن قطارات المترو متاحة للجميع باستثناء عدة عربات فقط مخصصة للسيدات لتوفير مساحة أمان.

وشدد المصدر، على أن الغرامة الوحيدة المفروضة في هذا الشأن تُحصل في حالة تواجد الرجال داخل العربات المخصصة للسيدات وليس العكس.

