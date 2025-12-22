تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و9 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 22-12-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.