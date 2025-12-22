انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.69 جنيه للشراء، و126.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.05 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 66.5 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و67.23 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 154.12 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و154.99 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.