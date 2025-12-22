إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:39 ص 22/12/2025

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.6 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و55.8 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك مصر: 55.6 جنيه للشراء، و55.8 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 55.52 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.75 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.6 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و55.8 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.6 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و55.82 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر اليورو بنك مصر بنك القاهرة بنك الإسكندرية البنك التجاري الدولي

