إسرائيليون يغلقون طريقًا قرب كريات شمونة.. واعتقالات أمام مكتب نتنياهو

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن متظاهرين يغلقون شارعًا رئيسيا قرب كريات شمونة احتجاجًا على الأوضاع المعيشية في المدينة.

وفي سياق منفصل، أفادت القناة 7 الإسرائيلية، باعتقال 3 ناشطين خلال وقفة أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجًا على عدم تشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن فريقًا وزاريًا برئاسة نتنياهو من المقرر أن يعقد، اليوم، أولى جلساته لبحث نطاق التحقيق، بما يشمل حدود التحقيق في الإخفاقات الأمنية ومداه الزمني.

وفي الوقت ذاته، يسعى الائتلاف الحاكم إلى تمرير تشريع يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق غير حكومية تعمل تحت إشراف الحكومة.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة، خاصةً من جانب عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023.