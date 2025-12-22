بالصور- حريق يلتهم كرفانات العمال بشركة أسمدة بالسويس

أدوات جراحية ملوثة وأدوية مجهولة.. تشميع مستوصف غير مرخص في بني سويف

نشب حريق بمبيت عمال المقاول داخل شركة السويس للأسمدة بالمنطقة الاقتصادية جنوب محافظة السويس، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وفوجئ العمال بنشوب الحريق في الكرفانات المخصصة لسكنهم أثناء تنفيذ الأعمال المكلفين بها، مع تصاعد دخان كثيف وامتداد النيران لأكثر من كرفان.

وهرعت فرق الأمن الصناعي ووحدات الإطفاء التابعة للشركة إلى موقع الحريق، كما ساعدت شركة "أبيك" بالسخنة في جهود السيطرة على النيران بسيارات مجهزة للتعامل السريع وعزل منطقة الحريق بمادة الفوم.

وأُخمدت الجهود المشتركة النيران، وجاري تبريد موقع سكن العمال، وذلك دون إبلاغ الحماية المدنية بالسويس.