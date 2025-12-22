قائمة أسعار رسوم زيارة المحميات الطبيعية بسيناء بعد زيادتها- مستند

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية كتابًا دوريًا رقم (327) لسنة 2025، أخطرت فيه الشركات الأعضاء بمضمون ما ورد إليها من وزارة البيئة، ممثلة في الإدارة العامة لمحميات سيناء، بشأن القرار الوزاري رقم (360) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2025، والخاص بزيادة رسوم زيارة المحميات الطبيعية.

وأوضحت الغرفة، بحسب الكتاب الدوري الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن القرار ينص على تطبيق الزيادة الجديدة في رسوم زيارة المحميات الطبيعية بسيناء، وفق القيم المالية المحددة لكل محمية، والواردة تفصيليًا في الجدول المرفق.

وأشارت، إلى أنه تقرر تأجيل تحصيل الزيادة المقررة على رسوم زيارة محمية رأس محمد لمدة ستة أشهر، على أن يتم خلال تلك الفترة العمل بالقيم المالية السابقة دون تغيير، وفقًا لما ورد بالمرفق الرسمي الصادر عن وزارة البيئة.

وطالبت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات الأعضاء، بالإحاطة بمضمون القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات، تنفيذًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

