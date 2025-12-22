عودة قضية الدجوي للأضواء.. محامي الحفيد يفجر مفاجآت جديدة | فيديو

كشف الدكتور محمد حمودة، محامي عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، عن تطورات خطيرة في النزاع القضائي الدائر داخل العائلة، مؤكدًا أن ما تردد بشأن حدوث صلح غير صحيح، وأن الخلاف القانوني لا يزال قائمًا من أجل حماية حقوق الورثة الشرعيين.

وأوضح حمودة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن دعوى الحجر لعدم الأهلية المقامة ضد السيدة نوال الدجوي ما زالت منظورة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن الهدف منها إثبات عدم قدرتها القانونية على التصرف في ممتلكاتها، خاصة في ظل استغلال حالتها الصحية من قبل أطراف داخل العائلة لإجبارها على التنازل عن مدارس وتوكيلات تجارية تُقدّر قيمتها بمئات الملايين.

محامي حفيد نوال الدجوي يكشف لغز سرقة الخزن

وفجّر محامي حفيد نوال الدجوي مفاجأة بشأن واقعة اتهام أحمد وعمرو الدجوي بسرقة خزن تحتوي على مبالغ مالية ضخمة، تقدر بنحو 80 مليون جنيه و3 ملايين دولار، مؤكدًا أن تحريات المباحث الجنائية أثبتت زيف هذه الاتهامات.

وأضاف أن التحقيقات كشفت أن الخزن تم فتحها بواسطة متخصص بتكليف من ابنة السيدة نوال الدجوي، والتي صدر بحقها قرار ضبط وإحضار، قبل أن يتم الضغط على الجدة للتنازل عن المحضر.

وفي سياق متصل، اتهم حمودة أطرافًا في النزاع بالاستعانة ببلطجية مجهولين لاقتحام مقر مؤسسة "دار التربية" المالكة للجامعة، وطرد أحمد وعمرو الدجوي منها بالقوة وتحت تهديد السلاح، مؤكدًا أن قضية "التعدي على الحيازة" لا تزال قيد نظر القضاء.

وعن ملابسات وفاة أحمد الدجوي، وما إذا كانت نتيجة جريمة قتل أو انتحار، رفض الدكتور محمد حمودة الخوض في التفاصيل، مؤكدًا أن القضية لا تزال في حوزة النيابة العامة، وقال:"نثق في عدالة النائب العام، ولن نتحدث في هذا الملف احترامًا لسرية التحقيقات، حتى تتضح الحقيقة كاملة أمام الرأي العام".

تفاصيل القضية

بدأت الأزمة ببلاغ تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، تتهم فيه أحفادها بسرقة مبالغ مالية ضخمة بالعملة المحلية والدولار، بالإضافة إلى الذهب، من منزلها في 6 أكتوبر.

شهدت العائلة تبادل اتهامات بين الأطراف، حيث اتهم أحفاد بنات منى الدجوي أحفاد شريف الدجوي (أحمد وعمرو) بالاستيلاء على الثروة.

كما تم رفع دعوى قضائية للحجر على نوال الدجوي، مدعية عدم أهليتها، وهو ما رفضته بشدة، مؤكدة قدرتها على إدارة ممتلكاتها والتصرف فيها.

وتتضمن القضية أيضًا ملف وفاة الحفيد أحمد، الذي تشير بعض التقارير إلى أنه ربما قُتل، ما يفتح تساؤلات حول دوافع الصراع العائلي والميراث.

