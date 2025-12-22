إعلان

مصدر: جار تحديد تعريفة أتوبيسات العاصمة الإدارية والإعلان خلال أيام

كتب : محمد نصار

11:50 ص 22/12/2025

أتوبيسات العاصمة الإدارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد شركة أكتا للنقل الجماعي، لبدء تحصيل رسوم مقابل خدمة النقل التي توفرها عبر أتوبيساتها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر داخل الشركة، إنه لم يتم الاستقرار على قيمة التعريفة حتى الآن، وهل ستكون موحدة أن ستختلف حسب المسافة.

وأضاف المصدر، أن الهدف من فرض هذه التعريفة الحفاظ على استمرارية الخدمة بنفس الجودة التي تم تقديمها لرواد العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية.

وشدد المصدر، على أنه سيتم الإعلان عن التعريفة فور اعتمادها، على أن يكون ذلك خلال أيام من الآن، تزامنًا مع بدء التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026.

اقرأ أيضًا:

برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أتوبيسات العاصمة الإدارية شركة أكتا للنقل الجماعي تحصيل رسوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة