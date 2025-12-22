مصدر: جار تحديد تعريفة أتوبيسات العاصمة الإدارية والإعلان خلال أيام

تستعد شركة أكتا للنقل الجماعي، لبدء تحصيل رسوم مقابل خدمة النقل التي توفرها عبر أتوبيساتها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر داخل الشركة، إنه لم يتم الاستقرار على قيمة التعريفة حتى الآن، وهل ستكون موحدة أن ستختلف حسب المسافة.

وأضاف المصدر، أن الهدف من فرض هذه التعريفة الحفاظ على استمرارية الخدمة بنفس الجودة التي تم تقديمها لرواد العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية.

وشدد المصدر، على أنه سيتم الإعلان عن التعريفة فور اعتمادها، على أن يكون ذلك خلال أيام من الآن، تزامنًا مع بدء التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026.

