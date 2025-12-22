مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

كتب : محمد خيري

11:08 ص 22/12/2025
استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على الملعب الكبير بمدينة أغادير، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره بالبطولة، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، خاصة في ظل تواجد منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي في المجموعة.

تشكيل هجومي متوقع للفراعنة

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على تشكيل هجومي، يقوده قائد المنتخب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى جانب الثنائي المحترف عمر مرموش ومصطفى محمد.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع (ثلاثي): رامي ربيعة – حمدي فتحي – خالد صبحي

خط الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" – مروان عطية – أحمد سيد "زيزو" – محمد هاني

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – 10:00 مساءً

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – 5:00 مساءً

أنجولا × مصر: 29 ديسمبر – 6:00 مساءً

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مصر وزيمبابوي تشكيل مباراة مصر وزيمبابوي

