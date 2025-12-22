بعد 24 ساعة من الحادث.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلى 5 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية إلى 5 وفيات من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الشاب يوسف أحمد من قرية سملاي، متأثرًا بإصابته التي لحقت به نتيجة الحادث الذي وقع أمس بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وسادت حالة من الحزن الشديد قرى مركز أشمون، خاصة الغنامية، شنوان، ساقية أبو شعرة وسملاي، بعد تلقي الأهالي نبأ الوفاة الجديدة، بعد ساعات من تشييع جثامين الضحايا الأربعة الأوائل.

- تفاصيل الحادث

شهد طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، تحديدًا بمنطقة أسفل كوبري الراست، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص يقل عددًا من العمالة الشابة من أبناء مركز أشمون، من بينهم شباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عامًا، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

أسفر الحادث عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، حيث دفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، مع رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية. فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

- أسماء الضحايا

أسفر الحادث عن مصرع كل من: مجدي محمود محمد عبدالفتاح من قرية الغنامية، وعبد الرحمن وليد عيد من قرية شنوان، ومحمود جمال من قرية شنوان، وإسراء أنور صادق من قرية ساقية أبو شعرة.

- أسماء المصابين

وأُصيب 13 آخرون بإصابات متفرقة، من بينهم الفتيات: ملك جمال وائل، نور رمضان الفار، شهد محمد عبدالستار، شروق فادي حسن، هايدي قدري حسن، فرح محمد أحمد، نجوى محمد عبدالستار، نرمين سمير سعيد، مينه عبدالباري الشيخ، نوام حامد محمد، جنا محمد أحمد، ونعمة إبراهيم سعد، إلى جانب الشابين علي محمد الشافعي ورمضان أشرف بيومي.

ولا تزال حالة من القلق تسود أسر المصابين، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية لهم داخل المستشفيات.