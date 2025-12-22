إعلان

بعد 24 ساعة من الحادث.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الصحراوي إلى 5 وفيات

كتب : أحمد الباهي

11:57 ص 22/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إحدى ضحايا حادث وادي النطرون
  • عرض 4 صورة
    المتوفى يوسف أحمد
  • عرض 4 صورة
    ضحايا حادث وادي النطرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية إلى 5 وفيات من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الشاب يوسف أحمد من قرية سملاي، متأثرًا بإصابته التي لحقت به نتيجة الحادث الذي وقع أمس بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وسادت حالة من الحزن الشديد قرى مركز أشمون، خاصة الغنامية، شنوان، ساقية أبو شعرة وسملاي، بعد تلقي الأهالي نبأ الوفاة الجديدة، بعد ساعات من تشييع جثامين الضحايا الأربعة الأوائل.

- تفاصيل الحادث

شهد طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، تحديدًا بمنطقة أسفل كوبري الراست، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص يقل عددًا من العمالة الشابة من أبناء مركز أشمون، من بينهم شباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عامًا، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

أسفر الحادث عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، حيث دفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، مع رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية. فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

- أسماء الضحايا

أسفر الحادث عن مصرع كل من: مجدي محمود محمد عبدالفتاح من قرية الغنامية، وعبد الرحمن وليد عيد من قرية شنوان، ومحمود جمال من قرية شنوان، وإسراء أنور صادق من قرية ساقية أبو شعرة.

- أسماء المصابين

وأُصيب 13 آخرون بإصابات متفرقة، من بينهم الفتيات: ملك جمال وائل، نور رمضان الفار، شهد محمد عبدالستار، شروق فادي حسن، هايدي قدري حسن، فرح محمد أحمد، نجوى محمد عبدالستار، نرمين سمير سعيد، مينه عبدالباري الشيخ، نوام حامد محمد، جنا محمد أحمد، ونعمة إبراهيم سعد، إلى جانب الشابين علي محمد الشافعي ورمضان أشرف بيومي.

ولا تزال حالة من القلق تسود أسر المصابين، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية لهم داخل المستشفيات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث الطريق الصحراوي المنوفية ضحايا حادث الطريق الصحراوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة