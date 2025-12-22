"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا أوضح خلاله حقيقة ما تردد حول نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة بالأسواق.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي أفادت أن أدوية علاج البرد، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، فضلاً عن الأدوية المحتوية على مواد وفيتامينات تعمل على تقوية المناعة خلال موسم الإنفلونزا، متوافرة بالأسواق بشكل منتظم وطبيعي، مع تعدد البدائل الدوائية المتاحة من إنتاج أكثر من شركة.

وأكدت الهيئة توافر مختلف الأدوية، إلى جانب وجود بدائل لها، بما يضمن استمرارية حصول المرضى على العلاج اللازم في جميع الأوقات.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمتابعة دورية ومستمرة لموقف توافر الأدوية الحيوية، وتتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية.

وأوضح أنه في حال مواجهة أي صعوبة في الحصول على أي دواء حيوي، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية رقم (15301) للإبلاغ عن نقص الأدوية.