إعلان

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة

كتب : أحمد جمعة

12:11 م 22/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا أوضح خلاله حقيقة ما تردد حول نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة بالأسواق.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي أفادت أن أدوية علاج البرد، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، فضلاً عن الأدوية المحتوية على مواد وفيتامينات تعمل على تقوية المناعة خلال موسم الإنفلونزا، متوافرة بالأسواق بشكل منتظم وطبيعي، مع تعدد البدائل الدوائية المتاحة من إنتاج أكثر من شركة.

وأكدت الهيئة توافر مختلف الأدوية، إلى جانب وجود بدائل لها، بما يضمن استمرارية حصول المرضى على العلاج اللازم في جميع الأوقات.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمتابعة دورية ومستمرة لموقف توافر الأدوية الحيوية، وتتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية.

وأوضح أنه في حال مواجهة أي صعوبة في الحصول على أي دواء حيوي، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية رقم (15301) للإبلاغ عن نقص الأدوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزرا أدوية البرد الأمراض المزمنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة