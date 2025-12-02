ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بينما استقر في 7 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.