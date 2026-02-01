إعلان

950 مليونا.. المركزي يطرح أول أذون خزانة مقومة بالدولار في 2026 غدا

منال المصري

03:04 م 01/02/2026

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أول عطاء أذون خزانة أجل سنة (364 يوما) مقوم بالدولار خلال 2026 غدا الاثنين بقيمة 950 مليون دولار، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني اليوم.
هذا العطاء يأتي ضمن 6 عطاءات دورية مقومة بالدولار يعيد المركزي طرحها كل عام، بالنيابة عن وزارة المالية المصرية.
قبل نهاية ديسمبر الماضي باع المركزي آخر عطاء في 2025 بقيمة 817 مليون دولار بسعر فائدة 3.5%.

البنك المركزي المصري أذون خزانة الدولار وزارة المالية

