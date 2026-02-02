إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين -2-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:18 ص 02/02/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين -2-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 1-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين -2-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7710 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6745 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5785 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4500 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3210 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 239765 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53960 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 8.95% إلى نحو 4894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

