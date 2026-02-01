إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:15 ص 01/02/2026 تعديل في 01:23 م

الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

