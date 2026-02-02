اشتراك "واتساب" الجديد.. ما الذي سيتغير في تجربة المستخدم؟

يعمل تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، على تطوير اشتراك اختياري جديد يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الميزات الحصرية المدفوعة، في خطوة تهدف إلى توسيع إمكانيات التطبيق بما يتجاوز خدماته الأساسية.

ووفقا لما أورده موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد تحديثات "واتساب"، فإن الاشتراك المرتقب سيتاح في مرحلة لاحقة لمستخدمي نظام أندرويد، وسيمنحهم إمكانيات إضافية تشمل ملصقات حصرية، وإمكانية تثبيت أكثر من ثلاث محادثات، وخيارات متقدمة لتخصيص أيقونة التطبيق، إلى جانب مجموعة جديدة من نغمات الرنين الخاصة بالمحادثات.

اشتراك واتساب المدفوع

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزات تمثل الدفعة الأولى فقط، على أن يتم إضافة خصائص أخرى مستقبلا استنادا إلى ملاحظات المستخدمين، مع التأكيد على أن الاشتراك لا يزال قيد التطوير، ما يعني احتمالية إدخال تعديلات على بعض التفاصيل قبل إطلاقه رسميا.

وأكدت التقارير أن الاشتراك سيكون اختياريا بالكامل، ولن يؤثر على تجربة المستخدمين الذين يفضلون الاستمرار في استخدام النسخة المجانية من التطبيق دون أي التزامات.

وفي هذا السياق، يخطط "واتساب" لإتاحة الاشتراك عبر قائمة انتظار، حيث سيتلقى المستخدمون إشعارا فور توفره، ليتمكن الراغبون من الانضمام واستكشاف الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام.

وكانت شركة "ميتا" قد أكدت بالفعل لموقع "TechCrunch" نيتها إطلاق اشتراك مدفوع لتطبيق "واتساب"، في إطار استراتيجيتها لتقديم خدمات إضافية للمستخدمين.

وسيسمح خيار تخصيص أيقونة التطبيق، المدرج ضمن الاشتراك، للمستخدمين باختيار أيقونات جديدة ومتنوعة، بما يمنحهم قدرا أكبر من التحكم في الشكل النهائي للتطبيق على أجهزتهم.