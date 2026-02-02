استقالة اللورد بيتر ماندلسون من حزب العمال البريطاني.. ما السبب؟



وكالات

أعلن اللورد بيتر ماندلسون، السياسي البارز في حزب العمال البريطاني، استقالته من الحزب لتجنب التسبب في مزيد من الإحراج على خلفية الكشف عن وثائق جديدة تربطه بجيفري إبستين.

كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة الماضي عن سجلات مالية وصور مثيرة للجدل تتعلق بماندلسون، إذ تظهر التحويلات من إبستين إلى ماندلسون وزوجه، بالإضافة إلى صور للورد البريطاني بملابسه الداخلية.

وقد نُشرت 11 صورة جديدة تظهر الوزير السابق داخل غرفة وبجوار امرأة وهو يحمل جهازا إلكترونيا.

تشير الوثائق إلى أن إبستين أرسل مبلغ 36,500 جنيه إسترليني إلى ماندلسون في عام 2004، بالإضافة إلى مبلغ 10,000 جنيه إسترليني لزوجه.

ولم تقدم الوثائق ما يشير إلى ارتكاب ماندلسون لأي مخالفة قانونية، حيث نفى دائما أي معرفة بجرائم إبستين.

وكشفت الوثائق أيضا مراسلات إلكترونية بين إبستين وماندلسون، منها دعوة لتناول الإفطار في عام 2011، وتبادل تعليقات غامضة حول حصص الغنيمة مع تلاعب لفظي بكلمة "booty" التي تحمل معاني مزدوجة في العامية الإنجليزية.

وفي خطاب استقالة وجهه إلى الأمين العام لحزب العمال هولي ريدلي يوم الأحد، أعرب ماندلسون عن أسفه لارتباط اسمه مجددا بالقضية، مؤكدا أن استقالته تهدف لحماية الحزب من تبعات إضافية.

وقال إنه سيتولى بنفسه التحقيق في الادعاءات التي وصفها بـ"المزيفة"، معتذرا مرة أخرى لضحايا إبستين.

يذكر أن ماندلسون كان قد عُيّن سفيرا لبريطانيا لدى الولايات المتحدة العام الماضي، قبل أن يُعفى من منصبه من قبل رئيس الوزراء كير ستارمر في سبتمبر الماضي بسبب صلته السابقة بإبستين.

وتتزايد الآن المطالبات بتجريده من لقب "لورد" وعضوية مجلس اللوردات.

وأفرجت وزارة العدل الأمريكية عن نحو 3.5 مليون ملف متعلق بقضية إبستين، تتضمن حوالي 2,000 مقطع فيديو و180,000 صفحة، بالإضافة إلى آلاف الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني، وفقا لروسيا اليوم.