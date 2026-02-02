وزير خارجية إيران: فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك بالتفاوض



وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.

قال عراقجي: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وأضاف عراقجي ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه".

كانت قد ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بوادر تقدم نحو إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في عطلة نهاية الأسبوع أن إيران "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".

وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن"، أن بعض الدول الصديقة في المنطقة كانت تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل. ووصف عراقجي هذه المحادثات بأنها "مثمرة".

تابع عراقجي أن الحرب ستكون كارثة للجميع، مشيرا إلى أن إيران تعلمت دروسا كثيرة في الحرب الأخيرة.

وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيدا، مضيفا أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.

وقال وزير الخارجية الإيراني أيضا إن حقوق الأشخاص الذين اعتقلوا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران في يناير ضد قيادة البلاد سيتم "احترامها وضمانها".

وذكر أنه لم تكن هناك خطة لعمليات إعدام شنقاً. وكان ترامب قد حذر إيران من إعدام المتظاهرين، وهدد مراراً السلطات في طهران بضربات عسكرية بسبب إخمادهم للاحتجاجات، وفقا للعربية.