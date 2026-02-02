إعلان

وزير خارجية إيران: فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك بالتفاوض

كتب : مصراوي

05:53 ص 02/02/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.

قال عراقجي: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وأضاف عراقجي ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه".

كانت قد ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بوادر تقدم نحو إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في عطلة نهاية الأسبوع أن إيران "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".

وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن"، أن بعض الدول الصديقة في المنطقة كانت تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل. ووصف عراقجي هذه المحادثات بأنها "مثمرة".

تابع عراقجي أن الحرب ستكون كارثة للجميع، مشيرا إلى أن إيران تعلمت دروسا كثيرة في الحرب الأخيرة.

وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيدا، مضيفا أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.

وقال وزير الخارجية الإيراني أيضا إن حقوق الأشخاص الذين اعتقلوا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران في يناير ضد قيادة البلاد سيتم "احترامها وضمانها".

وذكر أنه لم تكن هناك خطة لعمليات إعدام شنقاً. وكان ترامب قد حذر إيران من إعدام المتظاهرين، وهدد مراراً السلطات في طهران بضربات عسكرية بسبب إخمادهم للاحتجاجات، وفقا للعربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي عراقجي إيران الولايات المتحدة ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استكمال محاكمة الراقصة بوسي في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور اليوم
حوادث وقضايا

استكمال محاكمة الراقصة بوسي في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور اليوم
6 شروط ورابط الترشح لجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية 2026
جامعات ومعاهد

6 شروط ورابط الترشح لجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية 2026
بحضور تامر حسني.. خطوبة مدربة الجيم هاجر الشافعي (صور وفيديو)
زووم

بحضور تامر حسني.. خطوبة مدربة الجيم هاجر الشافعي (صور وفيديو)
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين -2-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين -2-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"