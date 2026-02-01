بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟

ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية (الموبايل والتابلت) باستخدام تطبيقات Soft POS، لأول مرة ليتيح من خلالها تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية.

وتتيح الخدمة للتاجر بتحميل تطبيق إلكتروني Soft POS على جهازه الذكي ويتم إدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمدة دوليًا دون الحاجة لشراء نقاط البيع الإلكترونية التقليدية (POS) وتكاليف الصيانة المرتبطة بها.

خطوات الدفع عن طريق تطبيق "Soft POS"عبر الهواتف الذكية الخاص بالتاجر:

- يقوم العميل بوضع بطاقته اللاتلامسية على الجهاز الذكي "موبايل أو تابلت" الخاص بالتاجر والذي يوجد عليه تطبيق " Soft POS".

- يقوم العميل بإدخال الرقم السري لبطاقته على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة.

- يتم سحب قيمة المعاملة من البطاقة اللاتلامسية.

تأتي هذه الخدمة في إطار جهود البنك المركزي لميكنة المدفوعات وفقا لاستراتيجيته ورؤية مصر 2030 وتحقيق الشمول المالي خاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.