إعلان

بحضور تامر حسني.. خطوبة مدربة الجيم هاجر الشافعي (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

01:03 ص 02/02/2026 تعديل في 01:18 ص
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خطوبة البلوجر والمدربة هاجر الشافعي (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل خطوبة المدربة هاجر الشافعي (2)
  • عرض 8 صورة
    حفل خطوبة المدربة هاجر الشافعي (1)
  • عرض 8 صورة
    صور من خطوبة هاجر الششافعي (1)
  • عرض 8 صورة
    صور من خطوبة هاجر الششافعي (2)
  • عرض 8 صورة
    خطوبة البلوجر والمدربة هاجر الشافعي (2)
  • عرض 8 صورة
    صور من خطوبة هاجر الششافعي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية، صور وفيديوهات للمطرب تامر حسني بصحبة شقيقه حسام ويوسف، وذلك خلال حضورهما حفل خطوبة مدربة الجيم والبلوجر هاجر الشافعي.

وظهر في الفيديو تامر حسني، وهو يقدم هاجر الشافعي لـ عريسها في حفل الخطوبة، وسط فرحة عارمة من صديقاتها و أسرتها.

كما حرصت هاجر الشافعي على التقاط صورًا تذكارية لخطوبتها.

آخر ظهور لتامر حسني

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة وشاركه الغناء الفنان تامر عاشور، إذ قام الثنائي على المسرح بغناء عدد من الأغاني سويا وسط تفاعل جمهورهم ومحبيهم.

وظهرت بسمة بوسيل مؤخرًا مع طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهم آدم وتاليا أمايا وهم يحتفلون بالعام الجديد.

اقرأ أيضًا..

نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض أفلامًا فائزة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

"لوك هادئ وأنيق".. 8 صور لـ أمينة خليل في حفل المتحدة للإعلان عن مسلسلات رمضان

خطوبة هاجر الشافعي هاجر الشافعي تامر حسني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسرائيل تحذر أمريكا من خداع إيران وتحدد 3 شروط لأي صفقة مع طهران
شئون عربية و دولية

إسرائيل تحذر أمريكا من خداع إيران وتحدد 3 شروط لأي صفقة مع طهران
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي يكشف كواليس استعانة الزمالك بساحر في بعض المباريات
تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
مغاوري يكشف ثغرات تقسيم المناطق في "الإيجار القديم".. والصواف: التطبيق
أخبار مصر

مغاوري يكشف ثغرات تقسيم المناطق في "الإيجار القديم".. والصواف: التطبيق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"