بحضور تامر حسني.. خطوبة مدربة الجيم هاجر الشافعي (صور وفيديو)

تداول رواد مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية، صور وفيديوهات للمطرب تامر حسني بصحبة شقيقه حسام ويوسف، وذلك خلال حضورهما حفل خطوبة مدربة الجيم والبلوجر هاجر الشافعي.

وظهر في الفيديو تامر حسني، وهو يقدم هاجر الشافعي لـ عريسها في حفل الخطوبة، وسط فرحة عارمة من صديقاتها و أسرتها.

كما حرصت هاجر الشافعي على التقاط صورًا تذكارية لخطوبتها.

آخر ظهور لتامر حسني

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة وشاركه الغناء الفنان تامر عاشور، إذ قام الثنائي على المسرح بغناء عدد من الأغاني سويا وسط تفاعل جمهورهم ومحبيهم.

وظهرت بسمة بوسيل مؤخرًا مع طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهم آدم وتاليا أمايا وهم يحتفلون بالعام الجديد.

