هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و24 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.09 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.3 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و46.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك قناة السويس: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيهًا للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.18 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.