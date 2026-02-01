هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
كتبت- ميريت نادي:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و24 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.09 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.3 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و46.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك قناة السويس: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيهًا للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.18 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.