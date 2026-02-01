إعلان

هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

03:53 م 01/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و24 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.09 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.3 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و46.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك قناة السويس: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيهًا للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.18 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
أخبار مصر

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها منذ 14 سنة
شئون عربية و دولية

بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها منذ 14 سنة
لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
نصائح طبية

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف
زووم

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة