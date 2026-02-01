كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإسكندرية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بلو إي ڤي، إحدى الشركات العاملة في مجال حلول التنقل الكهربائي في مصر والتابعة لأوراسكوم للاستثمار القابضة بهدف تقديم قروضا لتمويل الدراجات الكهربائية وتعزيز إتاحة حلول التنقل المستدام.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن بنك الإسكندرية يقدم حلًا تمويليًا مبتكرًا ومبسّطًا للعملاء ذوي الأنشطة الاقتصادية متناهية الصغر، بما يُمكّنهم من اقتناء الدراجات الكهربائية الموفّرة من شركة بلو إي ڤي مباشرةً ومن خلال موزّعيها المعتمدين.

ويتميّز البرنامج التمويلي بإتاحة فترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهرًا، بدون دفعة مقدّمة، وبأسعار عائد تنافسية، مع إجراءات موافقة سريعة خلال 48 ساعة.

وفي هذا السياق، قال باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن هذه الشراكة تمكن بنك الإسكندرية للوصول إلى آلاف الشباب من امتلاك وتشغيل دراجات التنقل الذكي لخدمات التوصيل، مع الاستفادة من حلول البنك التمويلية المبتكرة لزيادة دخلهم الشهري بنسبة تتجاوز %35.

وقال رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي ڤي، إن تقديم مفهوم البطارية كخدمة‘(BaaS) مع رؤية جديدة للتنقل الكهربائي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تم من خلال بناء منظومة متكاملة من الصفر؛ شملت تضافر جهود الجهات التنظيمية، ومصنعي المركبات، ومزودي الخدمات اللوجستية،

جاء توقيع مذكرة التفاهم تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة، وعلى هامش زيارة باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، إلى مصر، وبحضور السفير أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر؛ والمهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة وبلو إي ڤي؛ وباولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية.

وضم الحضور أيضا نتاشا نوڤيري، المدير التنفيذي للتجزئة وإدارة ثروات الأفراد بقطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو؛ ورامي طه، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والصيرفة الرقمية ببنك الإسكندرية؛ ومروان حسين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة؛ ورضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي ڤي.