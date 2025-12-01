تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.