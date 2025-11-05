

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.