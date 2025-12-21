انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.